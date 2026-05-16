Известный пермский актер поборется в Марокко за 10 миллионов

Победитель второго сезона шоу «Звезды в Африке», известный пермский актер Олег Верещагин примет участие в реалити-шоу «Мастер игры». Оно будет проходить на роскошной вилле в Марокко, где участники попытаются разгадать игру загадочного Мастера, которого никто не видит. В начале шоу Мастер инициирует трех «темных» игроков. Кто они - неизвестно. Но они обязаны не только скрыть себя от «светлых», но и избавляться от них. Задача «светлых» - вычислить тех, кто играет на другой стороне. Впрочем, в процессе игры к «темным» может примкнуть кто угодно.

За круглым столом участники голосуют за того, кто, по их мнению, должен покинуть проект. Оставшийся победитель получит 10 миллионов рублей.

- Здесь за каждое неправильное слово ты можешь вылететь на круглом столе или утром не проснуться, - говорит Олег Верещагин.

Напомним, уроженец Чусового начал творческую карьеру с КВН. Широкую известность получил благодаря проектам ТНТ: «Смех без правил», «Comedy Club», «Comedy Woman», «Хочу перемен».