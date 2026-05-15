Предстоящим летом детские лагеря Прикамья примут свыше 300 тысяч ребят

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Заседание правительства Пермского края под председательством главы региона Дмитрия Махонина 15 мая обсудило подготовку к началу летней кампании по организации отдыха и оздоровления детей. Все формы летнего отдыха и занятости охватят более 300 тыс. человек.

Заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов отметил акцент на комплексный подход к организации детского отдыха, включая воспитание, профориентацию, занятость и развитие взаимодействия с индустриальными партнерами. В организации летней кампании примут участие краевые власти и муниципалитеты во взаимодействии с федеральной поддержкой.

Летний отдых охватит 83% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Пермском крае. Из них 105 тыс. окажет помощь краевой бюджет.

Приоритетом станет обеспечение комплексной безопасности отдыхающих детей. Со следующей недели в Прикамье стартует межведомственная приемка летних лагерей. В еженедельном режиме рабочая группа начнет мониторить ход проверки готовности и их открытия.

Отдельное внимание краевые власти уделяет отдыху и оздоровлению детей из подшефного Северодонецка. Первая смена из 180 детей уже заехала в Пермь. Всего предстоит принять 390 ребят. ПГГПУ и ПНИПУ также примут у себя 300 детей из ДНР и ЛНР.

Предстоящим летом традиционно начнут работу загородные, санаторные, палаточные и профильные лагеря. В них оздоровят более 60 тыс. детей. Около тысячи лагерей откроют при учреждениях образования, культуры и спорта. В основном это будут лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнут более 90 тыс. детей.

В Прикамье продолжат работу более 150 лагерей труда и отдыха. Они примут 6 тыс. подростков в возрасте 14-17 лет. Вместе с отдыхом ребята получат первый трудовой опыт. Им предстоит заняться благоустройством территорий, волонтерской деятельностью, посильными ремонтными работами.

Краевые власти окажут бюджетную поддержку семьям, которые организуют отдых и оздоровление своих детей. Она носит заявительный характер. С 1 февраля органы местного самоуправления уже начали принимать заявления от родителей через портал «Госуслуги». Прием заявлений продлится до конца октября.

В ходе заседания Дмитрий Махонин подчеркнул, что с учетом роста рисков беспилотной опасности в связи с атаками по промышленным объектам Пермского края, особое внимание нужно уделить безопасности детских лагерей.

«Необходимо, чтобы все сотрудники детских лагерей четко знали алгоритм действий в случае объявления режима беспилотной опасности», – отметил губернатор.

