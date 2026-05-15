В Перми суд оставил в силе наказание бывшему директору «Горкоммунтепла»

Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении бывшего директора Пермского муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное тепловое хозяйство» Людмилы Осинцевой. Ее признали виновной в хищении вверенных ей средств.

Пресс-служба Пермского краевого суда напомнила ход рассмотрения уголовного дела. С 2022 по 2024 годы Людмила Осинцева заключила договор с ООО «Эверест», специально зарегистрированном ее пособником Натальей Якубиной. После чего денежные средства в размере 16,7млн руб. оказались на личных счетах осужденных.

В феврале 2026 года Свердловский районный суд Перми признал фигурантку уголовного дела виновной в совершении преступления. Судебным решением ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, штрафом 500 тыс. руб. обвиняемую также лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере ЖКХ на 2 года. Наталья Якубина получила 4 года лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. руб.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания и оставила приговор суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы защитника и осужденных – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

