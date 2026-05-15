В Перми сотруднице ветеринарной аптеки вернули долг по зарплате 380 тысяч рублей

В отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми поступил исполнительный документ о взыскании в пользу бывшей сотруднице ветеринарной аптеке задолженность по зарплате. Женщина работала в компании по продаже товаров и лекарств для животных с 2020 года.

Согласно трудовому договору, она работала по пятидневному графику с восьмичасовым рабочим днем. В связи с нехваткой персонала ей приходилось брать дополнительные часы, она входила на работу также в свой отпуск. Переработка за эти дни не производилась.

По своей инициативе сотрудница аптеки прекратила трудовые отношения с нанимателем. Вопрос о выплате вознаграждения за неурочный труд решен не был. Женщина обратилась в суд. Своим решением он обязал произвести расчет недополученных денежных средств и обязал работодателя погасить задолженность.

В целях защиты прав истца и ускорения темпов погашения задолженности служба судебных приставов арестовала банковские счета юридического лица. В результате принятых мер была взыскана задолженность в размере 380 тыс. рублей. В нее вошли долг по зарплате и компенсация за задержку ее выплаты, нанесенный моральный вред.

«Производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

