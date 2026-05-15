В Прикамье похоронят участников СВО Степана Карандашова и Артёма Филлипова

Фото: Администрации Очерского и Кизеловского муниципальных округов

Прикамье в один день проводят в последний путь двух участников СВО. Трагичные вести сообщили администрации Очерского и Кизеловского округов. При исполнении воинского долга погибли Карандашов Степан Александрович и Филиппов Артём Александрович.

Степан Карандашов родился 8 октября 1989 года в деревне Верещагино Очерского района. После окончания Павловской средней школы получил диплом по специальности «Автослесарь» в Очерском колледже. В 2013 году женился, через девять лет родилась дочь. В мирной жизни работа токарем с числовым программным управлением, машинистом экскаватора.

В зону проведения СВО был призван по частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. За время прохождения службы был дважды ранен. Погиб 19 апреля 2026 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Невское.

Артём Филиппов родился в 2000 году. В зоне СВО проходил службу гвардии рядовым на помощника гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб в мае 2025 года.

Прощание с погибшими земляками состоится 16 мая с 11:00: Степаном Карандашовым – в Доме культуры рабочего поселка Павловский, Артёмом Филипповым – у Памятника воинам-кизеловцам в Кизеле.

Администрации Очерского и Кизеловского муниципальных округов приносят искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, скорбят и разделяют горечь утраты.

