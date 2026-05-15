В аэропорту Перми задерживается вылет двух южных авиарейсов

В аэропорту Перми пассажиры двух авиарейсов южного направления 15 мая сидят на чемоданах и ждут вылет самолетов. Согласно онлайн-табло, задерживаются вылеты в Махачкалу и Минеральные воды.

Вылет авиарейса A4 4018 в Махачкалу предварительно задерживается с 06:50 до 09:30, A4 6128 в Минеральные Воды – с 14:45 до 15:45.

Прилет авиарейса A4 4017 из Махачкалы в Пермь перенесли с 13:45 на 16:25.

Ночью и утром 15 мая Росавиация вводила ограничения на прилет и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах страны, включая Тамбов, Внуково (Москва), Домодедово (Москва), Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Шереметьево (Москва), Череповец, Махачкала, Калуга. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных полетов.

