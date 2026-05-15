В Ленинградской области поисковики обнаружили останки красноармейца из Прикамья

Администрация Нытвенского округа сообщила об еще одном отнятым у давно прошедшей войны имени. В начале мая поисковый отряд «Красная Горка» у деревни Петровское Ленинградской области обнаружил останки солдата Красной Армии. Им оказался уроженец Нытвы Дмитрий Репнин. Все это время он числился среди пропавших без вести.

Металлодетектор поисковиков сработал на магазин к пистолет-пулемету ППД-34/38. В последующие два вечера удалось поднять останки лежащего рядом бойца и обнаружить его солдатский медальон.

Сержант Репнин Дмитрий Константинович родился в 1914 году. Уроженец Нытвы Молотовской области ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. В июне 1941 года его призвали в ряды Красной Армии из города Вышний Волочек.

Солдат проал без вести в январе 1942 года. Последним местом его службы стала 8-я батарея 856-го артиллерийского полка. Последнее письмо домой он отправил родным 20 августа 1941 года.

Поисковики установили, что до начала войны 27-летний призывник проживал в Вышнем Волочке на ул. Куйбышева, 2. В солдатском медальоне указано имя жены погибшего красноармейца – Валентина Ивановна Репнина. Она также проживала в Вышнем Волочке.

«Мы просим всех наших земляков, кто каким-либо образом связан с историей семьи Дмитрия Репнина, откликнуться и помочь найти потомков найденного защитника Родины! Ведь теперь он больше не пропавший без вести, его судьба известна, и останки вновь будут преданы земле, как и полагается, со всеми воинским почестями», – рассказали в администрации Нытвенского округа.

В Прикамье 8 мая захоронили останки трех погибших более 80 лет назад красноармейцев. Траурная церемония состоялась в Кудымкарском округе.

