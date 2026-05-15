В Прикамье суд уволил бывшего начальника колонии за утрату доверия

Прокуратура Оханского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Проверка установила факт непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов руководителем ФКУ КП-39.

Начальник колонии заключил госконтракт между возглавляемым им учреждением и родственником. При этом он не уведомил ГУФСИН России по Пермскому краю о возникшем конфликте интересов.

Работодатель освободил от должности своего сотрудника в связи с нарушением условий контракта и не учел наличие оснований для увольнения в связи с утратой доверия. Прокурор не согласился с таким решением и обратился с иском в суд.

Он потребовал установить в действиях госслужащего конфликт интересов, признать незаконным приказ о расторжении контракта о службе, а также изменить формулировку увольнения с указанием на утрату доверия. Исковые требования прокурора удовлетворены.

«После вступления в законную силу решения суда надзорный орган проконтролирует его исполнение», – сообщила прокуратура Пермского края.

ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю находится на территории деревни Мерзляки Оханского округа. Лимит наполнения колонии-поселения составляет 370 осужденных мужчин и женщин.

