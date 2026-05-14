В Прикамье «Последние звонки» прозвенят при запрете продажи алкоголя

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов на территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. На май пришлось сразу четыре таких дня.

Прикамье уже отпраздновало без продажи алкоголя в розничной сети 1 мая в Праздник весны и труда, а также 9 мая – в День Победы. На очереди стоит 26 мая, когда школы региона проведут праздничное мероприятие «Школьный звонок».

Под запрет по продаже алкогольной продукции попадут заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них будет также запрещена и грозит административными штрафами: для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Завершит череду безалкогольных праздников месяца День пограничника. Его отметят защитники госграницы 28 мая.

