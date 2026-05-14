Новый замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин родился и учился в Перми

Президент России Владимир Путин своим указом от 1 апреля 2026 года назначил на пост заместителя министра обороны РФ Дмитрия Щербинина. Коренной пермяк служит в военном ведомстве второй год.

Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, в 2020 году – Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. Имеет степень «Мастер делового администрирования» международного высшего учебного заведения, действительный государственный советник 2-го класса.

Будучи студентом, работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекс. В 2005-2017 продолжил профессиональную деятельность в коммерческих структурах сфере информационных технологий.

В 2017 году перешел на госслужбу. Последующие три года работал начальником департамента технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. С 2020 по 2024 годы Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

В 2024 году перешел на службу в министерство обороны РФ: по 2025 год – советник министра обороны, с 2025 по 2026 годы – начальник Главного управления цифрового и технологического ведомства.

Выпускнику Пермского политеха поставили задачу по курированию цифровой трансформации военного ведомства и созданию единой цифровой среды.

