В прикамском селе Краснояр с 1 сентября закроют единственную школу

Фото: Глава Куединского муниципального округа Флорид Бадртдинов | Соцсети

В селе Краснояр Куединского округа с нового учебного года прекратит работу единственная школа. Решение о закрытии образовательного учреждения пояснили окружные власти.

В 2025-2026 учебном году в сельской школе обучаются всего семь детей. На следующий год их останется шесть, в группе дошкольного образования – пять малышей. При такой малочисленности учеников не может быть обеспечено качественное и полноценное образование, соответствующее современным стандартам. Закрытие школы является вынужденной мерой, направленной на получение детьми равных возможностей для развития.

«Школа – это не только место учебы, но и центр жизни села. Уверяю, что все решения принимаются с заботой о будущем наших детей. Мы сделаем все возможное, чтобы процесс подвоза был максимально комфортным и безопасным», – говорит глава округа Флорид Бадртдинов.

С 1 сентября 2026 года для детей из села Краснояр организуют подвоз в основное здание МБОУ «Куединская СОШ №2» и детсад №5 в Куеде. Здание школы передадут в казну Куединского муниципального округа. Прорабатывается вопрос об организации в нем летнего лагеря.

