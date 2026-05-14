В Прикамье простятся с выдающимся деятелем татарской культуры Масгутом Имашевым

Фото: Администрация Бардымского муниипального округа

В возрасте 95 лет ушел из жизни выдающийся деятель татарской культуры Имашев Масгут Габдрахманович. Его профессиональная деятельность включила руководство прославленными творческими коллективами. Он активно участвовал в культурной жизни своей малой Родины в Прикамье.

Масгут Имашев родился 5 июля 1930 года в деревне Березники Бардымского района. После окончания Казанской государственной консерватории он стал не только талантливым актером и композитором, но и руководил на посту директора крупнейшими культурными учреждениями Татарстана: в 1976-1981 годах – Татарским театром оперы и балета им. Мусы Джалиля, 1976-1981 годах – Казанским театральным училищем.

Масгут Габдрахманович является автором музыки к десяткам драматических спектаклей, его актерские работы навсегда вошли в золотой фонд татарской сцены. За свои заслуги о был удостоен почетных званий: «Заслуженный деятель искусств ТАССР» (1984) и «Заслуженный работник культуры РФ» (1999).

Жизнь Масгута Имашева была неразрывно связана с родным Бардымским районом. Он не просто помнил о своей малой родине, но и активно участвовал в ее культурной жизни. Масгут Габдрахманович организовал множество мероприятий, поддерживал местные инициативы, помогал раскрывать таланты юных земляков, в качестве мецената оказывал помощь творческим проектам и учреждениям округа.

«Это невосполнимая утрата для всего татарского народа, для мира культуры и для нашей малой родины. От всей души выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и любил Масгута Габдрахмановича. Пусть земля ему будет пухом, а память – вечной…», – говорится в некрологе администрации Бардымского муниипального округа.

Прощание с выдающимся земляком состоится 15 мая с 09:00 в Культурно-досуговом комплексе села Березники на ул. Советской, 11.

