Администрацию Чайковского признали виновной в нарушении закона о конкуренции

Пермское УФАС рассмотрело дело в отношении Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского округа. Ведомство признали виновным в нарушении закона о защите конкуренции при определении порядка назначения перевозчиков на муниципальные маршруты.

Уполномоченный орган создал преимущества определенным организациям на местном рынке пассажирских перевозок и не исполнил предупреждение УФАС. Эти действия повлекли антиконкурентную ситуацию.

Надзорное ведомство обязало прекратить действие незаконно выданных перевозчикам свидетельств об осуществлении перевозок и провести конкурс по выбору перевозчиков в соответствии с законодательством.

УФАС признало чайковское Управление ЖКХ и транспорта виновным в нарушении законодательства. Ему выдали обязательное для исполнения предписание о необходимости до 29 мая провести конкурс по выбору перевозчиков на муниципальный маршрут.

