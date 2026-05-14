В Перми вторую неделю ищут пропавшего мужчину

Фото: "ПрикамьеПоиск"

Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" опубликовали ориентировку на пропавшего 50-летнего Илью Смирнова. 3 марта Илья ушёл с улицы Социалистической в Орджоникидзевском районе города Перми, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы

На вид 50-55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения. Предположительно, был одет в темные или синие джинсы, зеленую камуфляжную куртку. Из особых примет волонтеры сообщают, что у Ильи нет четырех передних зубов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru