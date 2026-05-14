В Перми открывается Майская ярмарка с товарами местных мастеров и фермеров

Жителей Перми приглашают посетить сезонную универсальную Майскую ярмарку, которая пройдет с 14 по 17 мая. Площадкой для нее станет территория у Дворца культуры имени Солдатова по адресу Комсомольский проспект, 79.

Работать ярмарка будет ежедневно с 11:00 до 19:00. Здесь соберутся местные производители и ремесленники, которые представят продукцию собственного изготовления.

Посетители смогут найти самые разные изделия ручной работы: вязаную одежду, сумки, игрушки, аксессуары и украшения из натуральных камней, жемчуга и бисера. Также будут представлены работы в сложных техниках — филигрань, гальванопластика и украшения из ювелирной смолы.

Любителям декора предложат 3D-картины, вышивку, гипсовые и эпоксидные сувениры, а также изделия из дерева. Среди них — расписные кухонные предметы, брелоки, пермские колокольчики и другие авторские работы для дома.

Отдельный блок ярмарки посвящен продуктам питания. Горожане смогут купить фермерские полуфабрикаты, масло, шашлык и продукцию пчеловодства. Также будут представлены травяные чаи, включая кунгурский иван-чай, и авторские чайные смеси. В ассортименте сладостей — пряники, чак-чак, леденцы и другие десерты.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru