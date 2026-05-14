В Перми ищут подрядчика для реконструкции Театра-Театра за 1,44 млрд рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми стартовал конкурс на выбор субподрядной организации для продолжения реконструкции Театра-Театра. Заказчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края». Информация о закупке размещена на портале Госзакупок, а максимальная стоимость контракта составляет 1,44 млрд рублей. Об этом пишет "Business Class".

Проект предусматривает обновление большого зрительного зала и фойе здания, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В зрительном зале планируется полностью заменить сценическую механику и систему освещения. Под обновление попадут лебедки, тросы, блоки верхней механики сцены, а также антрактный раздвижной занавес. Кроме того, установят современные подъемные конструкции для акустики и софитов.

В фойе оборудуют систему точечных подъемников для декораций и техники. Также там появится подвесной металлический потолок, рассчитанный на нагрузку до 50 килограммов на квадратный метр.

Документацию для реконструкции подготовила компания ООО «Реставратор». Проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Завершить все работы подрядчик должен до 26 января 2027 года. При этом театр продолжит работу — полностью закрывать здание на время ремонта не планируется.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru