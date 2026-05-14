Нашествие крыс довело дело до суда в Чайковском

В Чайковском суд обязал привести в порядок контейнерные площадки на Сиреневом бульваре после жалоб жителей на антисанитарию и большое количество крыс. Об этом сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.

Проверки мусорных площадок проходили с сентября 2025 года по январь 2026 года. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место после обращения одного из местных жителей, который сообщил о грызунах возле контейнеров.

Во время обследований сотрудники ведомства обнаружили сразу несколько нарушений: мусор за пределами площадок, отсутствие контейнеров с крышками, нехватку информации о графике вывоза отходов и данных об ответственном лице. По мнению проверяющих, такое состояние площадок создавало угрозу для здоровья жителей района.

После выявленных нарушений Управление Роспотребнадзора направило иск в суд. Ведомство потребовало от администрации и Комбината благоустройства Чайковского округа навести порядок на контейнерных площадках и организовать ежедневную уборку территории в радиусе 20 метров.

Суд первой инстанции полностью поддержал требования истца и обязал устранить нарушения в течение трёх месяцев после вступления решения в силу. Однако ответчики попытались обжаловать это решение в Пермском краевом суде.

Представители Комбината благоустройства заявили, что у организации нет достаточного финансирования для выполнения всех требований. Но краевой суд подчеркнул: нехватка денег не освобождает от обязанности соблюдать санитарные нормы и обеспечивать безопасность жителей.

Также суд отметил, что по закону контейнерные площадки должны содержаться в надлежащем состоянии, а ответственность за их обслуживание закреплена в уставе предприятия.

В итоге Пермский краевой суд оставил прежнее решение без изменений, а апелляцию ответчиков отклонил.

