В Прикамье до конца ноября обследуют две пещеры для организации экскурсий

Краевое Минприроды 14 мая определило исполнителя работ по обследованию двух особо охраняемых природных территорий регионального значения. До ноября этого года станут известны результаты проведенных работ в ООПТ «Большая Мечкинская пещера» и «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера» в Кунгурском округе.

На основании разработанной документации будет получена лицензия на право пользования недрами, проведен мониторинг состояния пещер для рекреационных, учебных и других целей. Исполнитель разработает структурную схему и трассировку эколого-геологического маршрута, выполненной на картографической основе.

Основные требования к объектам инфраструктуры для организации эколого-геологического маршрута затронут: фундамент объектов на винтовых сваях; наличие у настилов, обзорных площадок и лестниц перил; комплиментарность настилов, лестниц и обзорных площадок; наличие твердого покрытия у оборудованных подходов к обнажениям породы с облицовкой декоративным камнем и/или отсыпкой каменным материалом. Срок службы объектов инфраструктуры – не менее 7 лет.

В 2026 году обследование двух пещер разбито на три этапа: 25 мая – 15 июля, 16 июля – 15 сентября, 16 сентября – 15 ноября. Стоимость контракта – 3,2 млн руб.

