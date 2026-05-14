Санавиация Прикамья с начала года совершила около 700 выездов

14 мая 2026 года в Пермском крае отмечают День санитарной авиации. По данным регионального Минздрава, с начала года службы санавиации выполнили примерно 700 выездов в разные территории — как по земле, так и по воздуху. Медицинскую помощь получили 469 пациентов, при этом 176 человек были доставлены в больницы вертолётом.

За три десятилетия работа санавиации сильно изменилась. В 1990-е годы экстренная помощь в регионе часто зависела от авиации, потому что дорожная сеть была развита слабо. Тогда вертолёт фактически выполнял роль скорой помощи и совершал несколько вылетов за смену. В службе работали два санитарных вертолёта Ми-2, а фельдшеры оказывали помощь пациентам любого возраста и с разными диагнозами.

Сейчас система стала более современной: развилась дорожная инфраструктура, появились реанимобили, лёгкие автомобили и вертолёт Ми-8. Все выезды заранее координируются, чтобы быстрее доставить пациента в нужную больницу и обеспечить безопасную эвакуацию.

Сегодня в отделении работают более 60 человек. Сформированы две реанимационные бригады, авиамедицинская и неонатологическая консультативная служба. Дежурства идут круглосуточно, а в работе участвуют врачи разных специальностей — от реаниматологов и хирургов до узких специалистов, включая неврологов, кардиологов и других.

Заведующий отделением санавиации Пермской краевой клинической больницы Алексей Степанов подчеркнул, что главная ценность службы — это команда. По его словам, именно специалисты обеспечивают возможность быстро выезжать к самым тяжёлым пациентам, для которых часто эвакуация в Пермь становится единственным шансом на жизнь. Он отметил, что за каждым выездом стоит большая командная работа и спасённые жизни, а коллектив готов справляться с любыми задачами.

