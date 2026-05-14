Пермским школьникам рассказали, как защититься от телефонных мошенников

В Перми состоялся финальный в этом учебном году урок всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Занятие прошло 13 мая в школе №28 и было посвящено теме телефонного мошенничества. Участниками стали 30 учеников четвертого класса.

Во время урока детям объяснили, как распознавать подозрительные звонки и не поддаваться на уловки злоумышленников. Материалы для занятия подготовил «Ростелеком».

Перед школьниками выступил первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев. Он отметил, что мошенники чаще всего пытаются заставить человека самостоятельно выполнить нужное им действие — перейти по ссылке, сообщить код, перевести деньги или ответить на звонок. По его словам, важно сохранять спокойствие, проверять информацию и советоваться со взрослыми, если разговор вызывает подозрения.

Также ребятам рассказали о популярных приемах аферистов. Среди них — создание спешки, давление на эмоции и попытка вызвать доверие.

Директор Пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов подчеркнул, что детям важно знать основы цифровой безопасности. Он напомнил, что школьники нередко сталкиваются с фишинговыми ссылками и фейковыми конкурсами в интернете. По его словам, цифровая гигиена сегодня необходима так же, как и обычные правила личной безопасности.

После лекции для учеников организовали интерактивную игру, где они познакомились с распространенными схемами интернет-мошенничества.

Для проекта подготовили анимационные ролики, методические материалы и тесты. Также доступна специальная версия для слабовидящих и незрячих пользователей с тифлокомментариями.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект по цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Проект реализуется в поддержку федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Экономика данных».

