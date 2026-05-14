В Пермском крае официально назначили главу Госжилнадзора

Олег Украинский официально утвержден на посту начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Об этом пишет "Ъ-Прикамье".

До этого руководитель ведомства работал в статусе исполняющего обязанности. Временное руководство ИГЖН он возглавил с 16 февраля текущего года.

Ранее Олег Украинский несколько лет руководил Государственной инспекцией труда Пермского края. Эту должность он занимал с 2019 года до ноября 2025 года.

Теперь приставка «и.о.» из его должности официально убрана, а назначение стало постоянным.

