В Прикамье появился новый туристический маршрут «Чусовской калейдоскоп»

Фото: пресс-служба Минтуризма Пермского края

В Пермском крае начал работать новый туристический маршрут под названием «Чусовской калейдоскоп». Путешественники могут быстро добраться до главных достопримечательностей на скоростной электричке «Финист», что сокращает время в пути примерно на два часа.

Освободившееся время туристам предлагают посвятить знакомству с природой Уральского предгорья, местными легендами о Ермаке и прогулкам по Чусовому — городу, где историческое наследие сочетается с современной атмосферой.

Также для школьников подготовили отдельную программу — тур-квест «В поисках клада Ермака». Участников ждут различные испытания в верёвочном парке и прогулка на катамаранах по воде.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru