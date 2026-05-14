У общественного транспорта Перми появились собственные маскоты

Фото: Дептранс Перми

В Перми представили официальных маскотов городского транспорта — семейство Камских и Зайца Проныру. Новые герои будут появляться в видеороликах, памятках, плакатах и других информационных материалах для пассажиров.

Персонажи созданы для того, чтобы в простой и понятной форме рассказывать жителям о правилах поведения в транспорте, способах оплаты проезда и пользе городских сервисов.

Главными положительными героями стали медведи. Такой выбор сделали не случайно: медведь давно считается одним из символов Пермского края. Авторы проекта отмечают, что семейство Камских олицетворяет надежность, семейные ценности и связь с историей региона. Название персонажи получили в честь реки Камы.

В состав семьи вошли сразу несколько героев. Мама Мария пользуется гражданским проездным и предстает в разных профессиях. Папа Михаил работает водителем автобуса и отлично знает город. Дошкольница Майя знакомит детей с правилами поведения в транспорте. Студентка Мира рассказывает о выгодах студенческого проездного, а школьник Митя показывает современные способы оплаты и навигации.

Отдельным персонажем стал Заяц Проныра. По задумке авторов, он символизирует безответственное поведение пассажиров: ездит без билета, шумит, портит остановки и нарушает правила. Однако в сюжетах герой сможет исправляться, а пример ему будут показывать медведи Камские.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что новые маскоты помогут сделать информацию о транспорте более живой и понятной для людей всех возрастов.

