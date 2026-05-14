В Перми с начала сезона обновили более 23 тысяч кв метров дорожной разметки

В Перми продолжается обновление дорожной разметки. С начала сезона уже нанесено свыше 23 тысяч квадратных метров линий на городских дорогах. Работы проводятся на улицах Докучаева, Генерала Доватора, Вильямса, Закамская, Солдатова, а также на шоссе Космонавтов и других участках.

По данным МКУ Пермблагоустройство, в 2026 году в городе планируется обновить около 154 тысяч квадратных метров разметки. Из них 66 тысяч «квадратов» нанесут с использованием долговечного термопластика, а еще 88 тысяч — с помощью краски. Термопластик применяют на участках с высокой нагрузкой, а краску — на менее загруженных дорогах.

Специалисты уточняют, что разметку наносят только при плюсовой температуре и на сухое покрытие. Это помогает улучшить сцепление материала с дорогой и продлить срок службы линий. Чаще всего работы выполняются ночью или вечером, чтобы не мешать движению транспорта.

