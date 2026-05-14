В Перми за месяц убрали 40 незаконных торговых павильонов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле в Перми демонтировали 40 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Работу по выявлению нарушений ведут специалисты городского контрольного департамента. Большинство проверок проводится после обращений жителей.

Больше всего объектов в апреле убрали в Свердловском районе — там демонтировали 25 НТО. В Индустриальном районе ликвидировали пять объектов, в Орджоникидзевском — три, в Мотовилихинском — также три. Еще два павильона убрали в Кировском районе, по одному — в Ленинском и Дзержинском.

Власти пояснили, что сначала с владельцами незаконных объектов проводят разъяснительную работу. Если собственники не устраняют нарушения, им выписывают административные штрафы. Самовольно установленные киоски и павильоны на муниципальной земле могут демонтировать принудительно.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru