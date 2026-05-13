В Прикамье три округа задерживают предоставление жилья детям-сиротам

В Пермском крае сразу несколько муниципалитетов не успевают вовремя обеспечивать жильем детей-сирот. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба с главами территорий.

По словам главы региона, в прошлом году квартиры получили более 600 жителей из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2026 году власти планируют выдать 283 жилищных сертификата, а также предоставить свыше 320 благоустроенных квартир.

Однако часть округов отстает по срокам заключения контрактов, что влияет на своевременную передачу жилья. Среди проблемных территорий губернатор назвал Еловский, Гайнский и Куединский округа. Руководители муниципалитетов объяснили причины задержек и представили меры, которые должны исправить ситуацию.

Во время совещания также обсудили программу расселения аварийного жилья. Для этих целей регион использует федеральное и краевое финансирование, а также механизм комплексного развития территорий. В 2025 году в Прикамье удалось расселить более 106 тысяч квадратных метров ветхого жилья. На 2026 год запланировано переселение жителей еще из 87,9 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Новое жилье должны получить более 5,5 тысячи человек.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru