В Перми с владельца нелегальной майнинг-фермы взыскали более 6,7 млн рублей

Свердловский районный суд Перми рассмотрел иск компании "Россети Урал" и обязал организатора незаконной майнинг-фермы выплатить свыше 6,7 млн рублей за причиненный ущерб.

Помимо основной суммы, суд постановил взыскать с ответчика более 650 тысяч рублей процентов за использование чужих денежных средств.

Как сообщили в компании, незаконное потребление электроэнергии выявили осенью 2024 года. Майнинговое оборудование находилось в гараже на территории Пермского муниципального округа.

Проверка показала, что объект был подключен к электросетям без договора энергоснабжения. По данным энергетиков, объем незаконно использованной электроэнергии превысил 858 тысяч киловатт-часов.

