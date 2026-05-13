В Прикамье детям-сиротам планируют выдать более 320 квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае в 2026 году для детей-сирот подготовят свыше 320 квартир. Кроме того, власти региона намерены выдать 283 жилищных сертификата. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба с руководителями муниципалитетов.

Одной из главных тем совещания стало расселение аварийного жилья. По словам главы региона, в прошлом году благодаря федеральному и краевому финансированию удалось расселить более 106 тысяч квадратных метров ветхого жилья. В этом году планируется освободить еще почти 88 тысяч квадратных метров. Новые квартиры должны получить более 5,5 тысячи жителей.

Отдельное внимание власти уделяют обеспечению жильем детей-сирот. В 2025 году квартиры получили более 600 человек. В этом году регион продолжит эту работу за счет выдачи сертификатов и предоставления благоустроенного жилья.

Во время совещания губернатор отметил, что некоторые территории задерживают заключение контрактов, из-за чего сроки передачи квартир сдвигаются. Среди таких муниципалитетов были названы Еловский, Гайнский и Куединский округа. Их руководители объяснили причины задержек и представили планы по исправлению ситуации.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru