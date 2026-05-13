В Пермском крае пенсионеры старше 80 лет получают увеличенную пенсию

В Пермском крае свыше 70 тысяч жителей, которым исполнилось 80 лет, получают страховую пенсию по старости в повышенном размере. Для этой категории граждан предусмотрена увеличенная фиксированная выплата — в 2026 году она составляет 19 169,38 рубля.

Перерасчёт производится автоматически. Пенсионерам не нужно подавать заявления в Отделение СФР по Пермскому краю — все изменения выполняются проактивно на основе уже имеющихся данных.

Важно отметить, что такая повышенная выплата назначается только получателям страховой пенсии по старости. На социальные пенсии эти правила не распространяются.

Отдельно уточняется, что инвалиды I группы получают удвоенную фиксированную выплату независимо от возраста. Поэтому после 80 лет размер их пенсии не меняется.

Также изменения не затрагивают тех, кто получает пенсию по потере кормильца. Однако при достижении 80 лет таким пенсионерам могут в беззаявительном порядке назначить страховую пенсию по старости, если после перерасчёта она окажется выше текущей. О таком решении гражданина уведомят отдельно.

Кроме повышения фиксированной выплаты, предусмотрена и доплата за уход за пенсионером. Она назначается, если за человеком ухаживает трудоспособный неработающий гражданин, который может не быть родственником и не обязан проживать совместно с пенсионером.

За период ухода начисляются пенсионные коэффициенты и страховой стаж — 1,8 коэффициента за каждый год. Такая выплата оформляется только по заявлению: его подают и пенсионер, и ухаживающий.

Размер компенсации в 2026 году в Пермском крае составляет 1 413,76 рубля. Она выплачивается вместе с пенсией.

Получить консультацию можно в едином контакт-центре: 8 800 100 0001 (звонок бесплатный). Линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45.

