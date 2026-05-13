Фото: Администрация Верещагинского муниципального округа

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила о гибели в ходе проведения СВО трех земляков – Шаврина Александра Сергеевича, Гизатуллина Бахтиёра Менибойовича и Неволина Александра Валерьевича. Прощание с военнослужащими состоится 14 и 15 мая.

Александр Шаврин родился в Верещагино 31 января 1989 года. Учился в школе №2, получил профессию электросварщика ручной сварки. Работал вахтовым методом электриком, воспитывал дочерей Деву и Дашу. В СВО проходил службу гвардии рядовым на должности стрелка мотострелкового отделения. Погиб 12 ноября 2024 года.

Бахтиёр Гизатуллин родился в селе Хазарасп Хорезмской области Узбекской ССР 1 сентября 1976 года. Окончил профессиональное училище в Перми, получил несколько профессий – плотник, водитель, стропальщик, машинист (кочегар) котельной. Создал семью, воспитывал дочерей Богдану и Карину. Бахтиёр Менибойович был на передовой СВО с 2023 года. Погиб 16 апреля 2025 года.

Александр Неволин родился в поселке Зюкайка 14 октября 1988 года. Окончил школу и училище, получил профессии водителя и слесаря по ремонту автомобилей. Работал в автосервисе села Вознесенское, организовал фермерское хозяйство в деревне Кузьминка. В СВО проходил службу рядовым, погиб 19 октября 2024 года.

Церемония прощания с Александром Шавриным и Бахтиёром Гизатуллиным пройдет 14 мая с 11.00 во Дворце досуга Верещагино; Александром Неволиным – 15 мая с 11:00 около дома на ул. Куйбышева, 27 в Зюкайке.

Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества.

