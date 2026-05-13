Пермские ученые объяснили, чем опасен хантавирус

Специалисты ПНИПУ прокомментировали сообщения о распространении хантавируса и случаях заболевания в Европе. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов отметил, что так называемая «мышиная лихорадка» давно известна медикам и постоянно циркулирует среди грызунов. Об этом пишет "Business Class".

По информации издания, человек может заразиться при вдыхании пыли, содержащей частицы высохших выделений мышей и крыс. Чаще всего это происходит в подвалах, сараях, овощных ямах или во время отдыха и сбора ягод в лесу. При этом обычные разновидности вируса не передаются от человека к человеку.

Эксперт также прокомментировал информацию о новом штамме, который обсуждают в европейских СМИ. Пока специалисты не могут точно сказать, способен ли он эффективно распространяться между людьми. Если такие изменения действительно произошли, ситуация может стать серьезнее, однако окончательные выводы сделают только после дополнительных исследований.

В России наиболее часто встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. При своевременном обращении за медицинской помощью болезнь обычно успешно лечится.

Вакцины против заболевания пока не существует. Основной мерой защиты специалисты называют профилактику: важно избегать контакта с грызунами, а при посещении погребов, подвалов и других подобных помещений использовать медицинские маски.

