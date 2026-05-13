В Перми автосалон выплатил компенсацию 2,3 млн рублей за проданную иномарку

Фото: ГУФССП России по Пермскому краю

Жительница Перми взяла автокредит на покупку семиместной иномарки Nissan Patrol стоимостью 1,25 млн руб. Автомобиль потребовался многодетной матери для нужд большой семьи. Пермячка купила иномарку в одном из автосалонов города.

После покупки она обнаружила существенные технические недостатки автомобиля. Мало того, ей отказали в его постановке на учет в ГИБДД из-за по причине отсутствия идентификационной маркировки на раме. В итоге иномарку изъяли и поместили на хранение в отдел полиции.

Женщина направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор купли продажи, но получила отказ. После привлечения адвоката и повторных обращений автосалон расторг договор вернул деньги за машину. Женщина за счет этих средств досрочно закрыла кредит перед банком.

Спор продолжился из за отказа продавца полностью компенсировать убытки и выплатить неустойку. Автосалон предложил частичное возмещение, включая возврат полицией изъятого автомобиля, всех комплектов ключей и шин, а также документов. После этого покупательница обратилась в суд.

Суд принял во внимание экспертные заключения и подтвердил продажу иномарки ненадлежащего качества. Автосалон обязали выплатить пермяке убытки, неустойку, штраф за нарушение закона о защите прав потребителя и компенсировать причиненный моральный вред.

Исполнительный документ о взыскании с автосалона более 2,3 млн руб поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми. В целях обеспечения взыскания задолженности на банковские счета юридического лица судебным приставом наложили арест. Вскоре вся сумма компенсации поступила на депозитный счет ведомства.

«Денежные средства перечислены взыскательнице, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

