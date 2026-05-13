В Перми возбудили уголовное дело о нападении бездомной собаки на женщину

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на жительницу Перми. ЧП произошло в микрорайоне Архиерейка Мотовилихинского района города вечером 10 мая.

Информацию о нападении собаки на женщину разместили в социальных сетях. В результате нападения животного жительница Перми получила телесные травмы ноги.

Следственное управление СК России по Пермскому краю даст правовую оценку доводам, приведенным в публикации, а также действиям должностных лиц районной администрации.

