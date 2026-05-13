В поселке Кукуштан построили первую для региона модульную поликлинику

Фото: сайт губернатора и Правительства Пенрмского края

Поселок Кукуштан Пермского муниципального округа стал первым в регионе, где построили первую модульную поликлинику. В новом медучреждении на ул. Уральской начнут получать амбулаторную помощь около 2,7 тыс. местных жителей.

Новая поликлиника рассчитана на 80 посещений в смену. К педиатрическому участку прикреплены около 800 детей поселка.

На ул. Уральской в Кукуштане ранее стояли несколько деревянных двухэтажных зданий бывшего леспромхоза 1960-х годов. В одном из них располагалась поликлиника, куда за амбулаторной помощью обращались жители поселка.

Со временем здание исчерпало свой ресурс и престало соответствовать современным требованиям. Летом прошлого года его за несколько месяцев демонтировали. Краевые власти приняли решение возвести на его месте модульную конструкцию в рамках региональной программы «Качественное здравоохранение».

«Теперь пациентам больше не нужно добираться до здания поликлиники на улице Чапаева, которая расположена за железнодорожным переездом – все в шаговой доступности. По словам специалистов, модульные решения стали эффективной заменой устаревших объектов здравоохранения в территориях с небольшой численностью населения», – пояснили в краевом министерстве здравоохранения.

Заведующая подразделением в Кукуштане Пермской центральной районной больницы Татьяна Тетюева считает открытие новой поликлиники знаковым событие как для жителей поселка, так и для коллектива медучреждения.

«Мы очень ждали новое здание для размещения поликлиники. Здесь светло, чисто, уютно, тепло. Поразили сроки возведения модуля – очень быстро и качественно. В зимние месяцы в помещениях тепло. Все службы – врачебные приемы детей и взрослых, заборный пункт, кабинет функциональной диагностики, отдельный блок для неотложной помощи – разместились комфортно. Пациенты очень довольны, что теперь они обращаются за медицинской помощью в новую поликлинику», – говорит Татьяна Тетюева.

Ее поддержал главный врач Пермской ЦРБ Сергей Удавихин. Он подчеркнул, что новая поликлиника спроектирована с учетом потребностей всех поколений. Благодаря этому появилась возможность развивать выездные формы работы для комфортного размещения узких специалистов, которые выезжают по утвержденному графику для проведения приемов в Кукуштан.

«В новой поликлинике организованы телемедицинские консультации как со специалистами Пермской центральной районной больницы, так и с краевыми учреждениями по всем профилям. Это возможность получить заключение ведущих специалистов краевых клиник по месту жительства. Особенно это важно для пациентов старшего возраста», – уверен главврач Пермской ЦРБ.

