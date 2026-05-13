В Перми рассказали о саде имени Миндовского после реконструкции

Фото: Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина | Соцсети

Главный архитектор Пермского края Елана Ермолина на своей странице в соцсетях показала внешний вид сада им. Миндовского в Перми после завершения реконструкции. Преобразование парковой зоны в Индустриальном районе города стартовало с апреля.

По словам главного архитектора, главная задача проекта стоит в сохранении духа чада, он должен быть функциональным и иметь современный облик. Системное обновление позволит территории ранее разрозненной структуре пространства стать единым целым, быть комфортным местом для отдыха горожан.

Парковую зону в сердце Балатово заложили в 1962 году. Через несколько лет она получила имя лесовода Валентина Миндовского. Он более 30 лет руководил озеленением Березников и Перми.

Дизайн-проект по реконструкции сада им. Миндовского разработал Институт территориального планирования. Он позволит создать современный и продуманный природный сад в городских условиях. В нем разместят: центральную аллею с удобной навигацией, ивент-зону и пространства для разных сценариев отдыха, обновленные детские и спортивные площадки, качественное освещение и дренажную систему, новое озеленением с цветниками, безбарьерную среду для всех категорий жителей. Также появится место для выгула домашних животных.

«Важно, что мы не только ремонтируем, мы собираем парк в единую, логичную среду, где все элементы связаны между собой, чтобы в итоге район получил пространство, где хочется проводить время, отдыхать людям разных возрастов», – отметила Елена Ермолина.

Открыть сад им. Миндовского для посетителей планирую в конце этого года. Парковая зона победила во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, набрав более 36 тыс. голосов жителей Перми. Следующее голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня — победившую территорию обновят в 2027 году.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru