В Перми построят крематорий на Северном кладбище до 2029 года

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 5 мая утвердил корректировку показателей приоритетного инвестиционного проекта «Строительство крематория на кладбище «Северное» в Перми». Объем инвестиций составит 377 млн руб.

Ранее инициатором проекта выступило АО «Региональный оператор ТКО». В соответствии с внесенными корректировками соинициатором проекта стало ООО «Пермский крематорий». Его, учредителем является «Фонд развития Пермского края».

Крематорий с четырьмя печами рассчитан 15 тыс. кремаций в год. По информации ФРПК, проект планируют реализовать до 2029 года.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru