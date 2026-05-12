Прикамье отправило на СВО 20 тонн гуманитарной помощи для 25 войсковых частей

Прикамье 10 мая на передовую СВО отправило крупную партию гуманитарной помощи. Общий вес груза для 25 конкретных войсковых подразделений превысил 20 тонн.

Три грузовика вместили: продукты длительного хранения, медикаменты и гигиенические наборы. Помощь от земляков также включила современную и необходимую на передовой технику: тепловизоры, приборы ночного видения, средства обнаружения БПЛА, мобильные метеостанции, мощные генераторы, паяльное оборудование, радиостанции, аккумуляторы и квадрокоптеры.

Отдельно в зону проведения СВО передали внедорожник и несколько маскировочных сетей, связанных вручную волонтерами.

В сборе и отправке гуманитарного конвоя приняли участие несколько предприятий Прикамья. Груз сформировал Единый центр поддержки Пермского края.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru