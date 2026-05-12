Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 мая 2026 13:36

В СВО погибли односельчане Леонтьев Александр и Андреев Андрей из Прикамья

Прощание с погибшими военнослужащими провели в Гайнском округе
Павел ШАТРОВ
Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

В Доме культуры поселка Сергеевский Гайнского округа 11 мая простились с погибшими на СВО земляками. При выполнении боевых задач погибли Леонтьев Александр Владимирович и Андреев Андрей Евгеньевич.

Александр Леонтьев родился 12 апреля 1997 года. В зоне СВО проходил службу рядовым на должности пулеметчика мотострелкового отделения. Погиб 12 июля 2024 года в ходе наступательных действий на позиции противника у населенного пункта Белогоровка.

Андрей Андреев родился 24 ноября 1986 года. Проходил службу по контракту с Минобороны РФ гвардии рядовым на должности старшего механика-водителя. Погиб 16 октября 2024 года.

Администрация Гайнского муниципального округа и глава округа Елизаветы Шалгинских выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших военнослужащих, разделяют боль невосполнимой утраты.

Особые слова поддержки направлены мамам солдат, Леонтьевой Надежде Михайловне и Андреевой Анне Николаевне. В памяти жителей Гайнского округа навсегда останутся имена верных воинскому долгу их сыновей.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru