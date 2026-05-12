На выборах в Прикамье запретят ИИ для создания агитматериалов с людьми

Краевой парламент рассмотрит поступивший от Избирательной комиссии Прикамья проект закона. Депутаты рассмотрят предложение о запрете использования Искусственного интеллекта при создании изображений человека в агитационных материалах.

«Запрещено использование изображения и голоса человека, в том числе умершего или вымышленного, включая изображения, созданные с применением нейросетей и искусственного интеллекта», – говорится в проекте закона.

Изображения и голос физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, достигшего возраста 18 лет, разрешается использовать только при наличии его письменного согласия и отсутствия предусмотренных законом ограничений.

«Избиратели хотят видеть настоящую работу кандидатов и настоящую, именно их, мысль», – пояснили в краевом Избиркоме.

На территории Прикамья в единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы РФ по округам №62, №63, №64 и №65, а также в краевое Законодательное собрание и Пермскую гордуму, депутатов представительных органов власти в Большесосновском, Кунгурском и Соликамском округах.

В Перми изберут 14 депутатов по пропорциональной системе, 22 депутата – по одномандатным избирательным округам. В выборах примут участие 773 035 зарегистрированных избирателей. В Пермском крае на 1 января 2026 года общее число избирателей составляет 1 967 549 человек.

