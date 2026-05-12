В Перми второй месяц расследуют изнасилование пациентки в наркодиспансере

Зимой этого года пациентка Пермского краевого наркологического диспансера стала жертвой изнасилования со стороны сотрудника учреждения. Пермячка поступила в заведении в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее беспомощностью воспользовался медбрат учреждения.

В начале марта краевое СУ СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления по статье «Изнасилование», напомнило «В курсе.ру». В Минздраве Пермского края сообщали, что оказывают следствию все необходимое содействие.

Близкий к потерпевшей стороне источник рассказал о затянувшемся расследовании и отсутствии новостей об его ходе. Следственные действия с их участием не ведутся, хотя проведение экспертиз было ранее запланировано. Собеседник сообщил пермскому изданию, что потерпевшая будет вынуждена будет обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи с затягиванием сроков расследования уголовного дела.

Дело возбуждено и расследуется следственным отделом по Индустриальному району Перми. Краевом ведомстве напомнили, что вся возможная информация о предварительном следствии по мере допустимости публикуется на его официальных ресурсах.

В соответствии с законом, предварительное следствие по уголовному делу должно завершиться в течение двух месяцев со дня его возбуждения. Уведомлений об его продлении потерпевшая сторона не получала.

