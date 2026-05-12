Банки с начала года выдали жителям Прикамья кредиты на 105 млрд рублей

В Пермском крае подвели итоги работы кредитных организаций за первый квартал 2026 года. Банки выдали жителям региона кредиты на 105 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем розничного кредитования вырос на 30%.

Пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России сообщила о совокупном росте розничного кредитного портфеля за год на 7%. Общая сумма выданных кредитов превысила 635 млрд руб. Пятую часть полученных заемных средств составили ипотечные жилищные кредиты.

За первые три месяца жители Прикамья оформили более 5 тыс. ипотечных договоров на сумму около 19 млрд руб. Это больше на 73% по количеству в сравнении с аналогичным рошлогодним периодом, а также на 83% – по объему. Общий ипотечный портфель за год увеличился на 12% и превысил 351,5 мл руб.

В Банке России отметили значительное увеличение спроса на розничные кредиты за счет снижения банковских ставок, вслед за ключевой. Эта ситуация характерна не только для Прикамья, но и для всей страны. При этом кредитные организации отдают предпочтение более качественным заемщикам.

Это связано с политикой Банка России по установлению надбавок и лимитов. Меры направлены на снижение чрезмерного долга и общей закредитованности населения.

