В Соликамске планируют открыть первый центр для игры в падел

В Соликамске может появиться современный спортивный комплекс для любителей падела и тенниса. С инициативой строительства выступил бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и застройщик Илья Кузьмин.

Как сообщает издание «Соликамский рабочий», для будущего объекта уже подготовлен земельный участок. Он расположен в микрорайоне Клестовка рядом с ледовой ареной и находится в собственности инвестора.

Проект предусматривает создание крытого комплекса, где разместят три площадки для падела и один корт для большого тенниса. На реализацию идеи планируют направить около 70 миллионов рублей. Открытие спортивного центра ожидается в период с 2026 по 2029 год.

