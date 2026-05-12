В аэропорту Перми задержали ряд рейсов после введения режима «Ковер»

В Пермском крае с 13:07 12 мая ввели режим «Ковер». Через 10 минут Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов из Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны прилет и вылет нескольких дневных авиарейсов. Пассажирам объявили о задержке вылетов маршрутов: СУ 1201 в Москву – предварительно до 15:30, ЮТ 206 в Сургут - 16:30, А4 6128 в Минеральные Воды – 17:55, ЮВ 231 в Когалым – до 19:30.

Одновременно задержан прилет авиарейса A4 4017 из Махачкалы до 16:30. Самолет совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Екатеринбурге. Также задерживается до 16:54 прилет авиарейса ЮВ 240 из Усинска, ЮВ 252 из Нижневартовска – 17:46, 7R 843 из Нарьян-Мара – 21:30, ЮВ 232 из Когалыма – 23:50.

Режим «Беспилотная опасность» на территории Прикамья 12 мая действует с 12:35.

