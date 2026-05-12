В Перми мастер по волосам незаконно получила соцвыплату

В Перми сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконные действия местной жительницы.

Следственная часть ГСУ МВД по Пермскому краю возбудила уголовное дело в отношении девушки 1998 года рождения. Её подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

По предварительным данным, жительница Орджоникидзевского района, работая самозанятой в сфере реконструкции волос, обратилась за государственной поддержкой. При этом она не имела статуса малоимущей семьи, но предоставила в ведомство документы с недостоверными сведениями о доходах.

На основании этих данных был заключён социальный контракт на развитие предпринимательской деятельности, и ей перечислили 320 тысяч рублей. Полученные деньги она использовала по своему усмотрению.

Нарушение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №5 УМВД России по Перми.

