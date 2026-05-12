В Пермском крае продают большой комплекс бывшего лесозавода за 56 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Чайковский (Пермский край) выставили на продажу крупный производственно-складской комплекс, который ранее принадлежал лесозаводу. Объявление размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.

В состав лота входит земельный участок площадью более 10 гектаров. Также продаются производственные здания, складские помещения и офисы общей площадью около 26 тысяч квадратных метров. Кроме того, к объекту относится свободная территория примерно на 70 тысяч квадратных метров.

Стоимость всего комплекса оценена в 56 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru