В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в Минтербезе Прикамья.

"Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - написали в ведомстве.

Кроме того, в аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: