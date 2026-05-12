НовостиПроисшествия12 мая 2026 8:02

В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Граждан быть внимательными и не поддаваться панике
Дарья ЩЕРБИНИНА
Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в Минтербезе Прикамья.

"Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - написали в ведомстве.

Кроме того, в аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru