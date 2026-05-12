В Прикамье осудили 17 человек за организацию подпольных онлайн-казино

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае суд вынес приговор 17 жителям, которых признали виновными в незаконной организации азартных игр через интернет в составе организованной группы.

Следствием установлено, что с сентября 2022 года по декабрь 2024 года участники схемы открыли и контролировали нелегальные игровые залы в Перми и Краснокамске. Всего под их управлением работали четыре подпольных клуба.

В преступной группе было 17 человек: двое мужчин занимались организацией бизнеса, остальные — 13 женщин и ещё несколько участников — выполняли функции операторов и администраторов.

Доступ в игровые помещения был строго ограничен. Посетителями могли стать только заранее зарегистрированные клиенты, которым выдавали персональные шестизначные коды. Сами клубы не имели вывесок и внешних опознавательных знаков, что помогало скрывать их деятельность. Игра велась через интернет, а гостям предлагали бесплатные напитки.

Чтобы пресечь деятельность группы, была проведена крупная операция с участием более 50 сотрудников МВД, Росгвардии и следственного управления. Одновременно прошли обыски в квартирах, домах, офисах и игровых помещениях. В результате изъяли 59 компьютеров, мобильные телефоны и более миллиона рублей наличными.

Суд вынес приговор: один из организаторов получил 2 года и 4 месяца колонии общего режима, второй — 2 года и 1 месяц. Остальные участники отделались крупными штрафами. Решение суда пока не вступило в силу.

