Почти весь транспорт Перми стал доступен для маломобильных пассажиров

В департаменте транспорта Перми рассказали, сколько автобусов и другого общественного транспорта оборудовано для удобной посадки пассажиров с ограниченной мобильностью.

По информации ведомства, сегодня 96,5% городского транспорта имеют низкопольный вход. Это позволяет без труда пользоваться автобусами людям с инвалидностью, пожилым пассажирам и родителям с детскими колясками.

Ранее "КП-Пермь" писала, что к 100-летию автобусного движения в Перми выпустят специальные транспортные карты с изображением автобуса Mercedes-Benz O305. Именно такие автобусы в 1990-х годах стали основой развития современной транспортной системы Перми.

