В Перми собственник ТЦ через суд требует убрать выставку у здания

Компания «Траст-Центр», владеющая торговым центром на улице Ленина, 66а, подала иск в Арбитражный суд Пермского края с требованием демонтировать установленные рядом с объектом клумбы и информационные стенды. Следующее заседание по делу назначено на 28 мая. Об этом пишет "Ъ-Прикамье".

Ответчиками по иску выступают департамент земельных отношений администрации Перми и МАУК «Центральный выставочный зал».

Городская выставка, посвящённая истории Перми, появилась возле центрального входа в торговый центр осенью 2025 года. Тогда у фасада здания разместили баннеры с историческими материалами и иллюстрациями. Кроме того, летом прошлого года вдоль границ участка были установлены кадки с растениями, которые, по мнению владельца объекта, затруднили доступ посетителей в ТЦ.

Одновременно администрация Перми добивается сноса самого торгового центра. Власти считают, что в ходе проверки были обнаружены признаки незаконной реконструкции здания. На данный момент объект опечатан судебными приставами.

