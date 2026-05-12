Пермяки смогут не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании Облаком

Фото: Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФона.

Mail предоставил опцию переноса файлов из iCloud, которая доступна в приложении Облака. После активации функции Автозагрузка в мобильном приложении Облака загрузка данных из хранилища Apple начнет работать в фоновом режиме, а загруженные фото и видео будут сохранены в папку, установленную по умолчанию главной.

Благодаря Автозагрузке перенос данных не расходует доступное облачное пространство пользователя. Для своих абонентов МегаФон обнулит мобильный трафик на сервисы Облака Mail в период с 13 по 19 мая.

- Многие пользователи годами использовали зарубежное хранилище и сохранили в нём большое количество фото, видео и документов. Чтобы после миграции данных в отечественное облако абоненты могли свободно упорядочить их, просматривать, загружать и скачивать, мы запустили льготный период, в течение которого интернет пакет по тарифу не будет расходоваться, — рассказала директор департамента по продуктам В2С МегаФона Мария Фаустова.

- Мы понимаем, насколько важно иметь памятные фото и видео всегда под рукой — с возможностью открыть их в любой момент и с любого устройства. Простая и удобная загрузка контента в Облако позволяет бережно сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах, избавляя от необходимости тратить время на ручной перенос и сортировку файлов, — комментирует Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления Облако Mail.